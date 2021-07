news

Der Solidaritätssommer von Sant'Egidio wird fortgesetzt: weitere Einsätze der Jugend für den Frieden in Bihac/Bosnien

Der Solidaritätssommer von Sant'Egidio wird mit weiteren Einsätzen der Jugend für den Frieden in Bihac fortgesetzt, das in Bosnien an der Grenze zu Kroatien liegt; Ende Juli bis Anfang August sind sie geplant.

Das Ziel: Hilfe für die vielen Flüchtlinge, die dort ausharren und schon lange Zeit in Bosnien leben auf der Suche nach einer Zukunft in Europa, während sie oft wieder zurückgewiesen werden.

Ein LKW ist unterwegs mit T-Shirts, die in Padua gesammelt wurden, dann folgen Lieferungen mit Schlafsäcken, Sportschuhen und anderen nützlichen Dingen, die in Norditalien von den Gemeinschaften von Sant'Egidio gesammelt wurden. Sie werden in Bihac an die Migranten verteilt werden.

Neben der Verteilung von Hilfsgütern werden die Jugendlichen auch Kontakte zu den vor Ort tätigen Einrichtungen aufbauen und sich bemühen, die Migranten persönlich kennenzulernen, die aus Afghanistan, Pakistan, Eritrea, Somalia und anderen Ländern kommen un doft schwierige und gefährliche Wege auf sich genommen haben, ohne jemals die Hoffnung auf eine Zukunft in Frieden zu verlieren.

Dieses Volk von Heimatlosen träumt den Traum von legalen Brücken, wie es die humanitären Korridore sind, die vor allem für die Bedürftigen und für vulnerable Personen ein Weg sind, damit sie nicht ihrem Schicksal überlassen bleiben. Dieser Einsatz für die Schwachen soll eine Hilfe sein, bevor der Winter zurückkehrt.

