Hilfe von Sant'Egidio für die Opfer der dramatischen Überschwemmungen im Westen Deutschlands

Die Gemeinschaft Sant’Egidio in Mönchengladbach ist seit vielen Jahren mit der Region am Niederrhein, der Eifel und dem Gebiet rund um Aachen verbunden. Jedes Jahr verbringen die Kinder der Schulen des Friedens dort ihr Sommerlager, sodass wir im Verlauf der Jahre viele Freunde gefunden haben, deren Türen für um immer geöffnet sind.

Jetzt sind wir alle erschüttert vom Ausmaß der Unwetterkatastrophe und fühlen mit den Opfern und Menschen, die alles verloren haben. Zu den meisten konnten wir noch immer keinen Kontakt aufnehmen. Sofort haben die Familien der Kinder aus der Schule des Friedens, die oft selbst kein einfaches Leben haben, sehr viel Kleidung, Nahrungsmittel, Spielsachen und Hygieneartikel gesammelt, um ein Zeichen der Verbundenheit zu setzen. Ala, eine Mutter aus Syrien sagte: "Wir haben das doch alles erlebt und helfen gerne! Dafür wollen wir keinen Dank."

Die Erfahrung des durchgemachten Leids zeigt uns, dass wir uns nur gemeinsam retten können und die Solidarität immer ein großer Trost in der Not ist. Die überwältigende Bereitschaft zur Hilfe ist ein hoffnungsvolles Zeichen für unsere Gesellschaft, die durch die Pandemie in Versuchung geraten ist, sich zu verschließen und an sich zu denken. Jetzt geschieht genau das Gegenteil: Mitleid und Menschlichkeit werden gelebt und jeder kann helfen. "Denn wir sitzen alle in einem Boot", sagte Bangin aus Syrien. Eine junge deutsche Frau meinte: "Ich bin positiv überrascht, dass sich die Menschen in so beeindruckender Weise helfen wie sie es jetzt tun."

Auch die "Jugend für den Frieden" hat beim Sortieren und Einpacken der Spendensammlung mit geholfen. "Das haben wir gerne gemacht", sagte Lara 18 Jahre. Wir haben Zeit, und es ist schön etwas für andere zu tun. Wir können die Menschen nicht alleine lassen in ihrer Not. "