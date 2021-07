news

Eröffnung des Zeltes der Freundschaft bei den Flüchtlingen auf Lesbos: Sant'Egidio beginnt einen Sommer der Solidarität

Tausende Flüchtlinge leben immer noch auf der griechischen Insel Lesbos. Auch in diesem Jahr ist die Gemeinschaft ihnen und zum dritten Mal in einem Sommer der Solidarität nahe. Die ersten Gruppen aus verschiedenen europäischen Ländern (von Italien bis Polen, der Slowakei und anderen) kamen vor ein paar Tagen an, kurz bevor die Muslime das Fest Eid al-Adha feiern und dabei an das Opfer Abrahams erinnern.



Direkt in der Nähe des Flüchtlingslagers (das als "Moria2" nach dem Brand, der das alte Lager im leztten Jahr zerstört hat, in Meeresnähe errichtet wurde), in dem etwa 4500 Menschen leben, hat Sant'Egidio ein großes rotgelbes Zelt aufgestellt, das "Friendship Tent".



Hier sorgte die Gemeinschaft unter Einhaltung der Anti-Covid-Regeln für eine festliche Atmosphäre für die afghanischen und afrikanischen Flüchtlinge islamischer Religion, vor allem aus dem Kongo, Burundi und Somalia. Jeder hat zu dem Fest ein Päckchen mit typischen Süßigkeiten bekommen, jede Familie ein Einkaufspäckchen mit Reis, Soße, Thunfisch, Brot und Keksen. Für die Kinder: Spielzeug, Stifte und Süßigkeiten.



Dies ist nur der Anfang des #santegidiosommers, bei dem bis Ende August rund 250 Freiwillige aus vielen europäischen Ländern zusammenkommen, um Lebensmittel, Schulunterricht für Kinder und Erwachsene sowie Sprachkurse anzubieten.