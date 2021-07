news

Fotos vom ersten Welttag der Großeltern und älteren Menschen

Der erste Welttag der Großeltern und älteren Menschen wurde am 25. Juli begangen. Es war eine Gelegenheit, um mit den alten Menschen zu beten und ihnen durch die Papstbotschaft mit dem Titel "Ich bin alle Tage mit dir" Trost und Zuspruch zu schenken. Papst Franziskus hat dazu aufgerufen, an diesem Tag auch ältere Mensschen vor allem in Heimen zu besuchen und die Begegnung unter den Generationen zu fördern.

Auf den Fotos sind Initiativen von Sant'Egidio, auch von älteren Menschen, die am Gottesdienst der Gemeinschaft im Petersdom in Rom teilgenommen haben.