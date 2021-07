news

Summer-School in München und Innsbruck für Kinder, die besonders unter der Pandemie gelitten haben

In München und Innsbruck wurde die Summer-School für Kinder aus vielen verschiedenen Nationen durchgeführt. Bei Themen wie Natur und Umweltschutz kam auch das Spielen und Singen und die Freizeitgestaltung nicht zu kurz. Wie sehr die Kinder das Zusammensein genossen, zeigt die Aussage des 7jährigen Ali: „Ich möchte jeden Tag in der Sommerschule sein.“ Bis zum Schulbeginn am 13. September stehen weitere gemeinsame Ausflüge und Spielnachmittage im Park auf dem Programm sowie ein Besuch bei den älteren Menschen im Altenheim.