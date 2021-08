news

Sommerlager der Schule des Friedens in Köln: die Schönheit der Vielfalt

In der erste Augustwoche, verbrachten die Kinder der Schule des Friedens aus Köln gemeinsam mit ihren großen Freunden wunderschöne Tage in der Eifel. Nachdem das Sommerlager im vergangenen Jahr auf Grund der Corona-Pandemie ausfallen musste, waren alle überglücklich gemeinsame Tage mit ihren älteren Freunden verbringen zu können, die Sie in diesem schwierigen Jahr intensiv begleitet haben. Denn gerade die Kinder von Migranten taten sich schwer in der Zeit des Distanzunterrichts und wurden abgehängt.