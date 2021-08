news

Der Sommer der Jugend für den Frieden bei den Migranten im Flüchtlingslager von Lipa in Bosnien

Der Sommereinsatz der Jugend für den Frieden in Bosnien wird fortgesetzt. Die Jugendlichen der Gemeinschaften aus Bologna, Padua und Treviso befinden sich in Bihac, wo sie eine Reihe von Aktivitäten zur Unterstützung der Migranten in den Lagern und Behelfsunterkünften vor den Toren der Stadt durchführen.



Die italienische Schule (dort wird auch Englisch, Deutsch und Spanisch unterrichtet), die seit der ersten Woche angeboten wird, ist zu einem der am sehnlichsten erwarteten und beachteten Termine für eine wachsende Zahl junger Migranten geworden, die das Lager Lipa bevölkern. Der Unterricht findet nachmittags in kleinen Gruppen auf einer Wiese unweit des Camps statt: Die Aufmerksamkeit und die Lust am Lernen sind groß. Es ist auch eine Zeit, in der man miteinander reden und sich besser kennen lernen kann.



Es herrscht eine frohe und freundschaftliche Atmosphäre: Lieder werden in den Herkunftssprachen der Migranten gesungen. Singen bedeutet, dass man etwas über die eigene Geschichte berichtet. Ein pakistanischer Migrant hat einen sehr schönen und berührenden Text verfasst, der von den Hoffnungen eines jungen Mannes auf der Suche nach einer besseren Zukunft und den Schwierigkeiten bei dem "Spiel" des Grenzübertritts nach Europa erzählt.



Diese Woche konnte eine Delegation von Jugend für den Frieden in Zusammenarbeit mit Ipsia-Acli das Lager Lipa besuchen, wo sie lange blieb, um den Gästen zuzuhören. Als Zeichen der Freundschaft und Verbundenheit schenkte die Jugend für den Frieden jedem Migranten im Lager ein T-Shirt: ein sehr wertvolles Gut in dieser Jahreszeit.

Unterstützung für den Einsatz:

Gemeinschaft Sant'Egidio

LIGA-BANK - IBAN DE71 7509 0300 0003 0299 99

Stichwort "Flüchtlingshilfe"

Es können Zuwendungsbescheinigungen ausgestellt werden, dazu bitte Adresse angeben.