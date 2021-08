news

Die ersten Evakuierten aus Kabul am Flughafen Fiumicino in Rom von der Gemeinschaft Sant'Egidio empfangen

Erste Evakuierte aus Afghanistan sind in diesen Tagen mit italienischen Militärflugzeugen aus Kabul in Rom angekommen. Es sind Familien, viele mit kleinen Kindern. Sie haben nichts mitgebracht, sie sind nur mit dem geflohen, was sie bei sich hatten. Bei ihrer Ankunft werden sie von freundlichen Gesichtern empfangen und von der Gemeinschaft versorgt, die auf Ersuchen der italienischen Behörden und des Militärs ein Aufnahmezentrum am Flughafen eingerichtet hat.



Sie brauchen Ersatzunterwäsche, Kleidung und in manchen Fällen Milchpulver für die Kleinen. Das sind die Gegenstände, die Sant'Egidio an sie verteilt, zusammen mit ein paar Spielsachen für die Kinder: Das hilft, die Atmosphäre zu beruhigen und die Kleinen von der Angst und den Ängsten der letzten Tage abzulenken. Viele haben ihre solidarische Hilfe als Reaktion auf unseren Aufruf angeboten, sodass Unterstüzung bei der Gemeinschaft ankommt.



Alle haben bereits seit einiger Zeit Kontakt zu Italien: einige haben Verwandte hier, die jetzt in Italien integriert sind (und einige haben sich freiwillig als Übersetzer und kulturelle Vermittler zur Verfügung gestellt), andere haben für die italienische Militärbasis gearbeitet und sprechen ein paar Worte Italienisch: "Ich habe früher in der Bar der Basis einen sehr guten Cappuccino gemacht", sagt ein junger Vater mit seinem Kind im Arm.



Nun beginnt für sie alle ein neues Leben entweder durch die Hilfe staatlicher Einrichtungen oder durch Familien, die ihnen eine freiwillige Unterkunft in verschiedenen italienischen Städten angeboten haben.



