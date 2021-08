news

Sprachzeugnisse und Spielplatz: der Sommer von Sant'Egidio bei den Flüchtlingen auf Lesbos wird fortgesetzt

Die Aktivitäten in den roten Zelten von Sant'Egidio werden fortgesetzt, die an das Lager Karetepe (oder Moria 2) auf der Insel Lesbos grenzen, das von mehr als 4.200 Flüchtlingen, die Hälfte davon Afghanen, bewohnt wird.



Die Englisch- und Italienischkurse endeten vor wenigen Tagen mit der Übergabe der Zeugnisse an 73 erwachsene Teilnehmer. Die Kurse wurden mit Begeisterung und Ernsthaftigkeit besucht, vier Stunden täglich, vier Wochen lang. Die Lehrkräfte, die von Freiwilligen unterstützt wurden, boten einen individuellen, hocheffizienten Unterricht an. Und das Zeugnis ist eine Quelle des Stolzes.



Jeden Tag findet in den roten Zelten die Schule des Friedens für die Kinder statt und am Nachmittag gibt es ein Abendessen, an dem durchschnittlich 550 Personen teilnehmen. Es gibt viele Kinder. Für sie wurde ein großer, farbenfroher Spielbereich eingerichtet, in dem die Kleinen nach dem Abendessen in Begleitung des Personals und unter den amüsierten - und schließlich beruhigenden - Blicken ihrer Mütter spielen können. Im Camp, zwischen den Zelten und den staubigen Straßen, ist es nicht einfach zu spielen, während hier - nur wenige Meter von den Zelten entfernt - alles anders ist. Die roten Zelte sind zu einem Ort der Begegnung geworden, zu einem Ort der Gelassenheit, selbst in diesen schwierigen Tagen, in denen die Herzen so vieler Afghanen von der Sorge um ihr Land ergriffen sind.



Das Spielen gibt den Kindern ihre Kindheit zurück; wenn man sich mit seiner Familie an einen gedeckten Tisch setzt und ein gutes, reichhaltiges Essen zu sich nimmt, gibt man den Frauen und Männern, die von den langen Jahren eines harten Weges, der noch nicht zu Ende ist, gezeichnet sind, ihre Würde zurück.