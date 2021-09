termin

Buchvorstellung "Das Herz wiederfinden" von Andrea Riccardi in der katholischen Akademie, 19.00 Uhr (auch im Live-Stream). Anmeldung erforderlich.

Buchvorstellung

Andrea Riccardi, Das Herz wiederfinden. Beten mit dem Wort Gottes

Montag, 6. September 2021 um 19.00 Uhr

Berlin - Katholische Akademie

mit

Bischof a.D. Dr. hc. Markus Dröge

Evangelische Kirche

Uta Raabe

Katholisches Erzbistum Berlin

Dr. hc. Wolfgang Thierse

Bundestagspräsident a.D.

Zur Teilnahme in Präsenz an diesem Abend ist eine Anmeldung erforderlich.

Diese erbitten wir per E-Mail an: [email protected]

oder telefonisch unter: (030)283095-0. Bitte beachten Sie die 3G-Regel.

Die Veranstaltung wird auch im LIVE-STREAM übertragen:

Link zum LIVE-STREAM Deutsch

Link zum LIVE-STREAM Englisch