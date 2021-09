news

Zu Besuch bei afghanischen Flüchtlingen, die in Erwartung eines neuen Lebens vorübergehend in Sacrofano untergebracht sind

In den vergangenen Tagen haben wir die Flüchtlinge besucht, die vor einigen Tagen mit der Luftbrücke ausgeflogen wurden und in der Fraterna Domus in Sacrofano aufgenommen wurden, wo sie eine Zeit lang unter Quarantäne standen.



Die meisten Flüchtlinge kamen in Italien nur mit den Kleidern an, die sie auf der Flucht trugen; viele haben Sommerschuhe und viele Kinder haben keine Schuhe. Der Besuch war eine Gelegenheit, Hilfsgüter zu bringen, vor allem Schuhe, die dank der Großzügigkeit vieler Menschen, die im Projekt der "ökosolidarischen Stadt" Unterstützung anboten, gespendet wurden.



Die Afghanen, die mit der jüngsten Luftbrücke gekommen waren, begrüßten uns mit den ersten Worten, die sie auf Italienisch gelernt hatten: "Ciao", "Grazie!". Wir hatten sie bei der Ankunft in Fiumicino getroffen, sofort haben sie uns wiedererkannt und wir haben einen Nachmittag miteinander verbracht.



Dank der Vermittlung von Afghanen, die seit einiger Zeit in Italien sind, konnten wir viele Fragen über die Zukunft hören, darüber, was aus Afghanistan werden wird, über das Schicksal der vielen Afghanen, die noch unterwegs sind, auf der Suche nach einem neuen Leben, und derjenigen, die auf den griechischen Inseln gestrandet sind und auf ihre Weiterreise warten. Aber auch die Frage, was sie in Italien erwartet, mit dem Wunsch der Kinder, zur Schule zu gehen und der Hoffnung, sich zu integrieren und nützlich zu sein.



Von Sacrofano aus werden die Flüchtlinge in Kürze in verschiedene Aufnahmeeinrichtungen in Italien verlegt werden. In den kommenden Wochen wird sich vieles über ihre Zukunft herausstellen. In der Zwischenzeit können sie sicher sein, dass sie Freunde gefunden haben, die sie nicht allein lassen.