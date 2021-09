news

11. September: 2000 europäische Jugendliche vereint für Frieden und Global Friendship

Samstag, 11. September: Flashmob, um der Opfer von Terrorismus und Krieg zu gedenken, Versammlung mit Marco Impagliazzo im Palazzo dei Congressi mit Online-Übertragung in 12 Sprachen

„Peace for All, No More Violence, No More Terrorism!" Zum 20. Jahrestag der Anschläge auf die Zwillingstürme gibt es am Samstag, den 11. September, um 11.00 Uhr eine Verabredung der "Jugend für den Frieden" auf den Stufen des Palazzo dei Congressi (auf der Seite des John-Kennedy-Platzes) zu einem Flashmob, der Opfer von Terrorismus und Krieg zu gedenken, es werden auch Marco Impagliazzo, Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio, und Patrick Connell, Vertreter der Vereinigten Staaten beim Heiligen Stuhl, anwesend sein.

Ähnliche Initiativen und Veranstaltungen finden zur gleichen Zeit in 70 Städten in 16 europäischen Ländern statt, von Portugal bis Russland, vom Norden bis zum Süden des Kontinents, organisiert von dieser Jugendbewegung, die mit der Gemeinschaft Sant'Egidio verbunden ist und sich täglich in den Vorstädten für Kinder aus schwierigen Verhältnissen, Obdachlose, alleinstehende ältere Menschen und Flüchtlinge einsetzt: in Brüssel treffen sich die Jugendlichen vor dem Europäischen Parlament; in Bratislava auf dem Gelände der alten Synagoge, die auch Papst Franziskus während seiner Reise in die Slowakei besuchen wird.

Um 15.00 Uhr werden mehr als 2000 Mitglieder der Jugend für den Frieden an einer Versammlung ohne Grenzen mit dem Titel „Global Friendship – The Future We Want" teilnehmen, die im Auditorium des Palazzo dei Congressi stattfindet und auf der Homepage www.santegidio.org in 12 Sprachen übertragen wird. Es ist eine Gelegenheit, um in einer Zeit zu vieler Gewalt und Konflikte, wie in Afghanistan, die zudem immer noch von den gesundheitlichen und sozialen Folgen der Pandemie geprägt ist, nachzudenken und neue Vorschläge zu machen.