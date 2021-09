news

Tag des Fastens und Betens für Afghanistan, Appell von Papst Franziskus. Gebetswache in Santa Maria in Trastevere. Online Donnerstag, 16.9.2021

"Als Christen beschäftigt uns die Situation in Afghanistan. In historischen Momenten wie diesem dürfen wir nicht gleichgültig bleiben. Deshalb rufe ich dazu auf, das Gebet und das Fasten zu intensivieren und den Herrn um Erbarmen und Vergebung zu bitten." Als Antwort auf diese Worte von Papst Franziskus hat die Diözese Rom für den 15. September zu einem Gebets- und Fastentag für Afghanistan aufgerufen.



In Einheit mit der Kirche von Rom und als Antwort auf diesen Aufruf begeht die Gemeinschaft Sant'Egidio diesen Tag mit einer Gebetswache in Santa Maria in Trastevere. Deutsche Übersetzung ist online am Donnerstag, 16. September.