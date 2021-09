news

Die Präsidentin Griechenlands Katerina Sakellaropoulou zu Besuch in Sant'Egidio

Begegnung mit Flüchtlingen, die durch die humanitären Korridore eingereist sind

Heute Morgen wurde die Präsidentin der griechischen Republik, Katerina Sakellaropoulou, von der Gemeinschaft Sant'Egidio in Trastevere empfangen. Nach einem Besuch in der Basilika Santa Maria in Trastevere, wo sie von Pfarrer Don Marco Gnavi empfangen wurde, besuchte die Präsidentin die Schule für italienische Sprache und Kultur der Gemeinschaft Sant'Egidio, die im Laufe der Jahre von Tausenden von Einwanderern besucht wurde, um sie bei der Aufnahme und Integration zu begleiten.



Sie traf auch mit einigen Familien zusammen, die aus Griechenland, insbesondere von der Insel Lesbos, nach Rom gekommen sind. Dank eines von der Gemeinschaft mit dem italienischen Staat in Zusammenarbeit mit den Athener Behörden unterzeichneten Abkommens sind humanitäre Korridore für 300 Flüchtlinge in besonders prekären Verhältnissen eingerichtet worden. Ebenfalls anwesend waren einige Afghanen, die in den letzten Tagen in Rom eingetroffen sind und von der Gemeinschaft empfangen wurden.



Der Besuch endete mit einem Treffen in Sant'Egidio mit Verantwortlichen der Gemeinschaft. Zu den erörterten Themen gehörten die Notwendigkeit, in Europa dringend auf die wachsende Armut der schwächeren Bevölkerungsschichten infolge der Pandemie zu reagieren, sowie die Notwendigkeit einer Antwort auf das Phänomen der Einwanderung, die alle Länder der Union betrifft. In diesem Sinne wurde der Wert der humanitären Korridore hervorgehoben, um die Flüchtlinge vor den Machenschaften der Menschenhändler zu schützen.



Schließlich wurde die Bedeutung des Engagements Griechenlands und der Gemeinschaft für den Frieden im gesamten Mittelmeerraum und im Nahen Osten hervorgehoben, mit besonderem Augenmerk auf die durch die Afghanistan-Krise verursachte soziale und humanitäre Notlage.