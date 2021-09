news

"Wie der gute Hirte an der Seite der Völker, die Zuflucht und Hilfe suchen". Homilie Seiner Seligkeit Raphaël Bedros XXI. Minassian, armenisch-katholischer Patriarch

Abendgebet von Sant'Egidio in Rom

Seine Seligkeit Raphaël Bedros XXI. Minassian, armenisch-katholischer Patriarch, übernahm mit den Bischöfen seiner Kirche den Vorsitz beim Abendgebet der Gemeinschaft Sant'Egidio in der Basilika Santa Maria in Trastevere



Wir veröffentlichen seine Predigt über den Abschnitt Joh 10,1-15



Liebe Brüder und Schwestern in Christus!

Erlaubt mir zunächst, Euch auch im Namen meiner Mitbischöfe für diese Einladung, für die Begegnung, für die Freundschaft und auch für das Gebet zu danken, das die treibende Kraft unseres christlichen Lebens ist.

Im Blick auf Eure Gemeinschaft, die dem armenischen Volk immer nahe stand, wie auch so vielen anderen Nationen, will ich mich auf die Worte Christi konzentrieren, der den guten Hirten beschreibt.

"Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht sieht den Wolf kommen, lässt die Schafe im Stich und flieht".

Liebe Brüder und Schwestern der Gemeinschaft San Egidio und liebe Freunde, die Worte Jesu über den guten Hirten schenken Trost und Freunde, es sind Worte mit einer so tiefen und beruhigenden Bedeutung, dass wir beim Hören den Frieden spüren, der in unseren Herzen wohnt.

Ihr Auftrag gleicht dem der wahren Vertreter des einen guten Hirten. Du versuchst immer, in der Nähe der Schafe zu sein, wo immer sie auch sein mögen. Und dafür sind wir Ihnen dankbar. Genauso dankbar sind wir für Ihr Engagement für den Frieden und die Freundschaft zwischen den Religionen und zwischen den Völkern.

Wenn Sie unter Krieg oder den Übeln unserer Zeit leidende Völker besuchen, z.B. unter der "Kultur der Verschwendung", über die unser geliebter Heiliger Vater oft zu uns spricht, versuchen Sie, das Zeugnis der wahren Güte der christlichen Liebe darzustellen und weiterzugeben, die unentgeltlich und uneigennützig ist, indem Sie sich daran erinnern, wie Jesus die Armen, die Kranken und die im Herzen Bedrängten behandelt hat. Wie der Gute Hirte sucht auch Ihr das verlorene Schaf, das verlassen ist, im Dunkeln tappt und Schutz und Fürsorge braucht.

Der heilige Augustinus sagte: "Wenn du dich erhebst, entfernt sich Gott von dir; wenn du dich demütigst, kommt Gott zu dir herab". Denn indem er zu mir, zu uns herabsteigt, kann er unsere Schwäche, unser menschliches Elend sehen, und er wird sich unserer erbarmen... Er hört auf unser Flehen und wird den Kriegen ein Ende setzen, so wie er dem stürmischen Meer ein Ende gesetzt hat, und mit unseren Gebeten wird er auch diese Pandemie beenden.

Die Selbstaussage Jesu: "Ich bin der gute Hirte" ist eine andere Art zu sagen: "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben" (Joh 14,6), und eine Einladung an alle, ihm zu folgen, indem jeder ebenfalls ein "guter Hirte" wird und sein Leben für andere hingibt, wie er es getan hat.



Liebe Freunde, die Wege eurer Geschichte, sowohl die persönlichen als auch die gemeinschaftlichen, haben sich oft mit denen unserer Nation verflochten, einer Nation, die vom Herrn auserwählt wurde, durch die Jahrhunderte hindurch Zeugnis von seinem Kommen zu geben, dem Kommen von Gottes einzigem Sohn, dem Retter der ganzen Menschheit.

Die Basilika St. Bartholomäus auf der Tiberinsel, die von Euch betreut wird, war die Titelkirche des verstorbenen Kardinals Gregory Peter Agagianian, des "Roten Papstes", wie er damals genannt wurde, und in diesem Jahr jährte sich sein Todestag am 16. Mai 1971 in Rom zum 50. Mal.

Das Buch "Una finestra sul massacro" (Ein Blick auf das Massaker) des derzeitigen Präsidenten der Gemeinschaft, Marco Impagliazzo war ein echtes Fenster, durch das die italienische Öffentlichkeit auf die traurige Seite des Völkermords an den Armeniern aufmerksam wurde, während "La strage dei cristiani. Mardin, gli armeni e la fine di un mondo" ("Das Massaker an den Christen, die Armenier und das Ende einer Welt") von Andrea Riccardi war eine Lobrede auf den heldenhaften Glauben unseres Volkes, das als erstes den christlichen Glauben angenommen und nie gezögert hat, sein Leben für das Evangelium hinzugeben, wie es die Tausenden von Märtyrern von gestern und heute bezeugen.

Im Bestätigungsschreiben "EccIesiastica Communio", das mir der Heilige Vater gestern Vormittag überreichte, betonte er, dass meine Wahl "in einer Zeit erfolgt, in der die Menschen in besonderer Weise von verschiedenen Herausforderungen geprüft werden", und fügte dann hinzu, dass "wir selbst in den Fluten der Geschichte und in den Wüsten unserer Zeit auf den auferstandenen Gekreuzigten zugehen können und müssen".

Der Gekreuzigte und der Auferstandene sind seit jeher die Orientierung des armenischen Volkes, das in seiner mehr als 1.700-jährigen christlichen Geschichte Kriege, Invasionen und Völkermorde erlitten hat, aber immer wieder auferstehen konnte und mit den Augen der Hoffnung und des Lichts, das aus der Kraft der Auferstehung hervorgeht, auf die Zukunft schaut. Auch heute macht mein Volk schwierige Zeiten durch, sowohl in der Heimat als auch in der Diaspora.

Wir können nicht umhin, uns an den letzten Krieg in Berg-Karapagh zu erinnern, der im Morgengrauen des 27. September letzten Jahres entfesselt wurde und der, wie jeder Krieg, Tausende von Menschenleben auslöschte, die Träume einer Generation junger Menschen zerstörte und die Augen ihrer Mütter und Väter mit Tränen füllte, die auch ein Jahr später noch schwer abzuwischen sind.



Leider ist die Situation der syrischen Bevölkerung nicht weniger traurig, wo es einst eine große armenische Gemeinde gab, die nach Jahren des Krieges auf ein Drittel geschrumpft ist, ganz zu schweigen von den zerstörten Kirchen, den wiederaufzubauenden Schulen und den materiellen und geistigen Wunden, die wir heilen müssen. Das Gleiche gilt für fast den gesamten Nahen Osten, wo die armenisch-katholische Kirche präsent ist: Irak, Iran, Jerusalem, Amman, Ägypten....

Was ist mit dem gequälten Libanon, in dem, wie Ihr wisst, unser Patriarchat seinen Sitz hat und in dem jede Hilfe, die ankommt, nicht ausreicht, um die nicht zu zählenden Bedürfnisse der Bevölkerung zu stillen. Ganz zu schweigen von den enormen Schwierigkeiten und Herausforderungen, denen wir in den Ländern der Diaspora, in Europa, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika usw. gegenüberstehen.

Ich weiß, wir wissen, dass Eure Gemeinschaft keine Mühen scheut, um die notwendige Hilfe zu leisten, auch durch die humanitären Korridore und andere Initiativen vor Ort und hier in Rom und Italien. Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich auch dafür zu bedanken. Ich danke Euch im Namen all der Leben, die Ihr gerettet habt, und auch im Namen derer, die Ihr noch retten müsst.



Ich hoffe, dass unser Treffen heute Abend das Siegel einer erneuerten Freundschaft und einer gemeinsamen Verpflichtung sein wird, zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass sich die Kultur des Friedens in der ganzen Welt ausbreitet und dass wir wahrhaftig und endlich als Geschwister leben können. Alle Geschwister.