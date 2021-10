Gemeinsamer Neuanfang - so lautet der Titel der Eröffnungsveranstaltung von "Völker als Geschwister, Zukunft der Erde". Einige Teilnehmer

news

Gemeinsamer Neuanfang - so lautet der Titel der Eröffnungsveranstaltung von "Völker als Geschwister, Zukunft der Erde".

"Gemeinsamer Neuanfang" - so lautet der vielsagende Titel der Eröffnungsveranstaltung Internationalen Treffens "Völker als Geschwister, Zukunft der Erde", das am 6. Oktober um 17 Uhr im Kongresszentrum La Nuvola eröffnet wird.



Männer und Frauen aus verschiedenen Religionen und Kulturen sind in Rom, um einen Weg des Friedens für die Welt zu suchen, die sich dank der Impfkampagne auf dem Weg heraus aus der Pandemie befindet.



Im vergangenen Jahr stand das Dialog- und Friedenstreffen von Sant'Egidio unter dem Motto "Niemand rettet sich allein". In diesem Jahr versuchen Friedenssuchende aus verschiedenen Religionen und Kulturen, dieses Bewusstsein in die Praxis umzusetzen und den Weg für einen "gemeinsamen Neuanfang" zu finden.



Die Eröffnungsrede wird Marco Impagliazzo, Präsident von Sant'Egidio, halten. Mit ihm werden bekannte christliche Führer wie der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus I., und der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, sprechen; für das Judentum, der Präsident der europäischen Rabbinerkonferenz, Pinchas Goldschmidt, und die muslimischen Vertreter Mohamed Al-Duwaini, Stellvertretender des Groß-Imams von al-Azhar und Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Minister für Toleranz und Koexistenz der Vereinigten Arabischen Emirate, sowie Luciana Lamorgese, die Innenministerin Italiens.



Die Veranstaltung wird online übertragen und in mehrsprachigem Streaming ausgestrahlt (neben Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Deutsch).

Mittwoch, 6. Oktober um 17.00 Uhr Eröffnungsveranstaltung - Link zum LIVE-STREAM - DEUTSCH