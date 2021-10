news

Forum 1 "Das Wir wiederentdecken" am 7. Oktober um 10.00 Uhr in La Nuvola/Rom und im Stream auf dieser Homepage. Thema und Redner

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Die heutige Gesellschaft - so schrieb Rabbi Johnathan Sacks mit großer Karheit - hat einen Prozess der Reduktion des "Wir" auf das "Ich" vollzogen, der durch die Pandemie noch verstärkt und beschleunigt wurde: Die Distanzvorschriften, die erzwungene Isolation zur Vermeidung von Ansteckung haben in der Tat jeden einsamer gemacht und mehr isoliert.



Gerade deshalb ist es notwendiger denn je, den Kurs zu ändern und das Wir wiederzuentdecken, denn nur gemeinsam können wir die schlimme gesundheitliche, wirtschaftliche und soziale Krise überwinden, die durch die Pandemie verursacht wurde. Dieses Thema der universalen Geschwisterlichkeit steht Mittelpunkt des Treffens "Völker als Geschwister, Zukunft der Erde" und wird von Vertretern der großen Religionen und Kulturen besprochen.



Zu den Rednern gehören Afeyan Noubar, ein armenischstämmiger Unternehmer und Philanthrop, der auch als Mitbegründer des Biotechnologieunternehmens Moderna bekannt ist, dem wir die Entwicklung des Impfstoffs Covid-19 verdanken, sowie Heinrich Bedford-Strohm, evangelisch-lutherischer Landesbischof, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, bekannt für sein ökumenisches Engagement und Freund des Dialogs und der Gebetstreffen von Sant'Egdio für den Frieden.



Eine weibliche Stimme von besonderem Interesse ist Lakshmi Vyas, eine indische Wissenschaftlerin und Forscherin, die 2018 von den British Indian Awards für ihr Engagement für Frauen im Glauben zur Frau des Jahres ernannt wurde. Es wurde vom Hindu Forum of Europe ins Leben gerufen mit der Absicht, den Einsatz von Hindus im Bereich der Solidarität bei der Integration von eingewanderten Minderheiten in der angelsächsischen Welt und in ganz Europa zu verstärken.



Karekine II, Oberster Patriarch und seit 1999 "Katholikos" aller Armenier, ist der Förderer intensiver ökumenischer Aktivitäten und des Dialogs mit anderen christlichen Gemeinschaften. José Tolentino Mendonça, portugiesischer Kardinal und Theologe, dem wir wichtige Studien zur Theologie der Freundschaft verdanken (u. a. 2013 den Aufsatz "Kein Weg wird lang sein").



Von großem Interesse ist auch der Beitrag von Olivier Roy, einem der größten Spezialisten für den Islam, den Nahen Osten und die vergleichende Religionswissenschaft in Europa.



Die Veranstaltung kann auch online mitverfolgt werden.

Sie wird in mehrsprachigem Streaming übertragen.