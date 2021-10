news

"Ein Vorhaben für Afrika, um 500 Millionen Anti-Covid-Impfungen im Jahr zu ermöglichen". Das Versprechen Einsatz von Noubar Afeyan, Gründer von Moderna bei #FraternityForFuture

Wir können uns eine neue Welt vorstellen, weil wir in einer unbekannten Welt gelebt haben". Noubar Afeyan, Präsident des Biotechnologieunternehmens Moderna (Libanon) und Mitbegründer des Aurora-Preises, interpretierte in seiner Rede beim internationalen Friedenstreffen "Völker als Geschwister, Land der Zukunft" von Sant'Egidio den Ausdruck "Glaube" als unverzichtbar, um "in die Zukunft zu starten". Als die Epidemie Anfang letzten Jahres begann, "ging es um Leben und Tod", und man war zuversichtlich, dass die RNA-Technologie "so viele Leben retten würde". Moderna beabsichtigt, von weniger als einer Milliarde Impfstoffdosen im Jahr 2021 auf drei Milliarden im Jahr 2022 zu anzuwachsen und eine Anlage in Afrika zu bauen, um dort 500 Millionen Dosen zu produzieren. Unter Bezugnahme auf seine eigene Familiengeschichte erinnerte Afeyan an die Kreativität von Überlebenden der Tragödien der Geschichte, von Migranten, die neue Wege suchten, um andere zu retten.