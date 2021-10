news

Eine Impfstation im DREAM-Zentrum in Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo

In unserem DREAM-Zentrum in Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo wurde eine neue Impfstoffstation eingerichtet. Der Prozentsatz der geimpften Bevölkerung ist extrem niedrig und liegt bei weniger als 0,1 % der Bevölkerung, wie es in einem großen Teil des afrikanischen Kontinents der Fall ist: Logistische Schwierigkeiten und das Fehlen einer angemessenen Infrastruktur sind Hindernisse, aber es muss auch viel Misstrauen behoben und Fake News bekämpft werden, die den Menschen Angst machen.



Die Entscheidung von Sant'Egidio, die Impf-Station einzurichten, wird es der Bevölkerung eines extrem abgelegenen Gebiets der Stadt ermöglichen, Zugang zur Covid-19-Impfung zu erhalten.

