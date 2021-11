news

Neuer Band "Das Wort Gottes jeden Tag" für das Lesejahr 2021/2022 erschienen. 20 Jahre tägliche Begegnung mit der Bibel und Gebet

Dieser Band erscheint zu einer Zeit, in der die Welt - wenn auch auf unterschiedliche Weise - immer unter der Tragödie der Pandemie leidet. Es ist klar geworden, dass wir alle im selben Boot sitzen und gemeinsam aus dieser Tragödie, die den gesamten Planeten heimgesucht hat, herauskommen müssen.



Das Wort Gottes jeden Tag, das in diesem Jahr sein zwanzigjähriges Bestehen feiert und die Leser in ihrer Begegnung mit der Bibel und mit dem Gebet seit vielen Jahren begleitet, will eine kleine Hilfe sein, um die "Leiden vieler Völker" jeden Tag im Herzen zu tragen.



Das ist das bescheidene Ziel von "Das Wort Gottes jeden Tag 2021/2022": Es möchte diejenigen, die sich durch das tägliche Gebet anrühren lassen, zu einem geistigen Tempel machen, der in jedem Teil der Welt errichtet wird und von dem aus jeden Tag ununterbrochen eine universale Fürbitte zu Gott aufsteigt, damit er herabsteigt und allen sein Heil schenkt.