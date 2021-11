news

Ein Tag der Geschwisterlichkeit mit den Armen in Europa, Asien, Afrika und Amerika. Fotos des Welttages der Armen mit Sant'Egidio

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Der 5. Welttag der Armen, der von Papst Franziskus ins Leben gerufen wurde, wurde von der Gemeinschaft Sant'Egidio in Europa, Asien, Afrika und Amerika gefeiert. In der Fotogalerie finden sich Bilder von Festen und Momenten der Begegnung mit den Armen: Mittagessen in den Mensen, liturgische Feiern, Verteilung von Mahlzeiten und Hilfsgütern (Grundbedarf und Masken), Besuche bei älteren Menschen, pädagogische Aktivitäten mit den Jüngsten. Die Freundschaft mit den Armen, die die Gemeinschaft das ganze Jahr über begleitet, soll auf besondere Weise gefeiert werden.