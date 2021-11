news

Buch "Verlass mich nicht, wenn meine Kräfte schwinden" über die Spiritualität alter Menschen in der Bibel auf Deutsch erschienen

Was ein alter Menschheitstraum war, ist Wirklichkeit geworden - die Menschen werden immer älter. Aber nicht selten wird der Segen des Alters zum Fluch - für den Einzelnen wie für die Gesellschaft. Die Lektüre der Bibel hilft, den Wert der alten Menschen besser zu verstehen: dass sie ein bedeutsamer Teil der menschlichhen und religiösen Geschichte sind.

In diesem Buch wird über die biblischen "Alten" reflektiert - Noach, Abraham, Ijob, Zacharias, Simeon und Hanna, Nikodemus - und wie sie wegen ihres Glaubens und ihres Menschseins die Geschichte prägten. Die jahrzehntelange Erfahrung der Gemeinschaft Sant'Egidio mit ihrer Freundschaft zu alten Menschen fließt in diese Reflexion mit ein. Sie befürwortet einen grundlegenden Wandel, eine anthropologische "Revolution", bei der die alten Menschen in der Mitte der Familie und der Gesellschaft verortet werden udn damit der Grundstein für eine menschlichere Welt gelegt wird.

Autoren:

Maria Cristina Marazzi (Ärztin und Universitätsdozentin, Autorin zahlreicher wissenschaftlicher Werke), Ambrogio Spreafico (ehm. Prof. für biblische Theologie und Autor biblischer Kommentare zum Ersten Testament, Bischof von Frosinone-Veroli-Ferentino) und Francesco Tedeschi (Dozent für Liturgie und Sakramententheologie)