Gebetswachen für die im Ärmelkanal bei Calais ums Leben gekommenen Migranten

Gestern sind mindestens 27 Migranten, darunter Frauen und Kinder, im Ärmelkanal vor Calais (Frankreich) ertrunken. Sant'Egidio wird in einer Gebetswache der Opfer dieser neuen menschlichen Tragödie in der Nordsee gedenken



In Brüssel: Donnerstag, 25. November um 19.30 Uhr in der Kirche Riches Claires

In Antwerpen: Freitag, 26. November um 19.30 Uhr in der Kirche St. Karl Borromäus



Außerdem fordert Sant'Egidio Belgien die Europäische Union und das Vereinigte Königreich auf, dringend eine andere Politik umzusetzen, die eine sichere und legale Migration ermöglicht.

Freiwillige von Sant'Egidio aus Belgien fahren regelmäßig in die Lager in Calais und Dünkirchen, um den Migranten Lebensmittel und andere lebensnotwendige Dinge zu bringen.