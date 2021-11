news

In New York mit Sant'Egidio ein Thanksgiving der Solidarität

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Obwohl die Sant'Egidio-Gemeinschaft in New York noch immer von der Pandemie betroffen ist, feierte sie Thanksgiving mit ihren Freunden auf der Straße.



Wir hatten unsere Freunde in den Wochen zuvor eingeladen, und so viele warteten auf uns am Fest. Es war eine schöne und fröhliche Zeit, um das traditionelle Mittagessen mit Truthahn und Kürbiskuchen zu teilen.



Viele Menschen kamen, um zu helfen, und wir servierten mehr als zweihundert Menschen ein Mittagessen. Wir wollten niemanden allein lassen, vor allem nicht in der Weihnachtszeit, und wieder einmal stellen wir fest, dass es besser ist und mehr Freude bereitet, zusammen zu sein.



Nächster Termin beim Weihnachtsessen!