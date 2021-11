news

30. November. Welttag der Städte für das Leben. 17.30 Uhr internationales Webinar "No Justice without Life"

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Am 30. November, dem Welttag der Städte für das Leben, veranstaltet Sant'Egidio das Webinar "No Justice without Life" für eine Welt ohne Todesstrafe, das um 17.30 Uhr beginnt. Das Webinar endet gegen 19.00 Uhr mit einem Flashmob der Jugend für den Frieden, der von Schülern römischer Gymnasien und Universitäten organisiert wird, und mit einer besonderen Beleuchtung des Kolosseums, dem Symbol der weltweiten Kampagne gegen die Todesstrafe. Gleichzeitig werden in zahlreichen Städten in 70 Ländern der Welt Veranstaltungen stattfinden, um ein starkes Zeichen für die Verteidigung des Lebens und der Menschenrechte zu setzen.



Es wird empfohlen, sich im Voraus anzumelden, um sicherzustellen, dass Sie den Link erhalten.





No Justice without Life

Für eine Welt ohne Todesstrafe

Dienstag, 30. November 2021, 17:30

Das Webinar findet auf Zoom statt



Bei ZOOM zum Webinar anmelden



Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit den Informationen und dem Link zur Teilnahme am Webinar



Redner



David Sassoli

Präsident des Europaparlaments



Bessolé René Bagoro

Ehemalige Justizministerin, Burkina Faso



Antoinette Chahine

Aktivistin, ehemalige Gefangene in der Todeszelle, Libanon



Tawakkol Karman

Friedensnobelpreisträger



Mario Marazziti

Koordinator der Kampagne für ein universales Moratorium, Gemeinschaft Sant'Egidio



David Mathis

Ehemaliger Häftling im Todestrakt, USA



Suzana Norlihan Ujen

Aktivistin, Rechtsanwältin, Malaysia



Schwester Helen Prejean

Aktivistin, Autorin von "Dead Man Walking", USA



Vitus Rubianto Solichin

Bischof von Padang, Indonesien





Simultanübersetzung auf Englisch, Italienisch und Spanisch auf Zoom verfügbar.