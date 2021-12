news

Weihnachten mit Sant'Egidio wie immer mit den Freunden und großer Zuneingung! #Weihnachtenfueralle

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Sant'Egidio ist eine durch das Evangelium versammelte Familie. Deshalb feiert die Gemeinschaft an Weihnachten, während sich Familien in aller Welt um den Tisch versammeln, mit den Armen, die unsere Verwandten und Freunde sind.



Ein Fest hat im vergangenen Jahr den Schwierigkeiten der Pandemie getrotzt Zehntausende von Menschen in Italien und fast 250.000 in der ganzen Welt erreicht hat.



Die Freunde, die an diesem Fest teilnehmen, sind Obdachlose, Migranten und Flüchtlinge, Familien in Schwierigkeiten und ältere Menschen, die auf sich allein gestellt sind. Aber es sind auch alle, die durch ihre Unterstützung im Laufe des Jahres an diesem ideellen Tisch teilnehmen, der in vielen Ecken der Welt gedeckt wird. Auch in diesem Jahr wollen wir allen eine Freude zu Weihnachten bereiten, wobei wir die Vorschriften über die Abstände einhalten und alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um die Verbreitung des Virus zu verhindern.



Dazu brauchen wir die Hilfe aller. Es braucht nicht viel: ein Geschenk, das zu einer Sammelstelle gebracht wird, eine Spende oder ein wenig von Ihrer Zeit.



Das Glück ist ein Brot, das wir gemeinsam essen. Deshalb schlagen wir Ihnen einige Möglichkeiten vor, wie Sie sich uns anschließen und an dieser Feier teilnehmen können.

Möglichkeit der Unterstützung:

Gemeinschaft Sant'Egidio - LIGA-BANK

IBAN DE 71 7509 0300 0003 0299 99

Stichwort: Weihnachten

Zuwendungsbescheinigungen können ausgestellt werden, dazu bitte Adresse angeben!

MÜNCHEN

Mithilfe an Weihnachten: Tel. 089/38667680 oder [email protected]

Gechenke abgeben:

Biedersteiner Str. 1 - 6.12.-16.12. werktags 10.00-12.00 Uhr, dienstags und donnerstags 17.00-20.00 Uhr

(z.B. Mützen, Schals, Handschuhe, Handtaschen, Rucksäcke, Kosmetik-Sets für Frauen und Männer, Kaffee, Tee, Pralinen, Plätzchen)