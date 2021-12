news

(Nicht) Zugestandene Rechte: die universale Erklärung der Menschenrecht mit den Augen von Künstlern mit Behinderung aus der Kunstwerkstatt von Sant'Egidio

Besonderes Kunstwerk an der Universität La Sapienza in Rom im Rahmen der Gesamtausstellung Des/Integration

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

(Nicht) Zugestandene Rechte, so lautet ein kollektives Kunstwerk verschiedener Kunstwerkstätten von Menschen mit Behinderung der Gemeinschaft Sant'Egidio, das an der Universität La Sapienza in Rom im Rahmen der Ausstellung Des/Integration ausgestellt wird und bis zum 29. Januar 2022 zu sehen ist.



Es handelt sich um eine Arbeit von Menschen mit Behinderung, die sich mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 beschäftigt haben, einige Artikel ausgewählt und transkribiert und dann nach aktuellen Daten gesucht haben, um darzulegen, dass die Rechte nicht für alle gelten. Die von den Künstlern handschriftlich transkribierten Texte der Artikel im weißen Feld werden den Daten - im schwarzen Feld - gegenübergestellt, die auf die noch immer bestehenden Verstöße und Verweigerungen hinweisen.



Am Tag der Menschenrechte ist es angebracht, bei diesem Werk innezuhalten und es mit den Augen der vielen Menschen zu "lesen", denen die in der Allgemeinen Erklärung verankerten Rechte noch immer verwehrt werden.



Hier finden sich einige Einzelheiten zu den Arbeiten. Um sie in ihrer Gesamtheit zu sehen, kann man die Ausstellung Des/Integration besuchen, die bis zum 28. Januar 2022 an der Universität La Sapienza in Rom zu sehen ist. Um einen Besuch zu buchen, hier klicken.