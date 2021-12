news

Sant'Egidio im Einsatz, um besonders Bedürftige gegen Covid-19 zu impfen: Es lebe die Solidarität!

Im Haus der Gemeinschaft Sant’Egidio wurden in Würzburg im Advent zahlreiche Anti-Covid-Impfungen durchgeführt. Zahlreiche Gäste der Sonntagsmensa, Freund*innen aus den Stadtvierteln sowie ehrenamtliche Mitarbeiter*innen nahmen das Angebot gerne an. Manche der Gäste machten - Dank der vorangegangenen zahlreichen Gespräche - den Schritt zur Erstimpfung, andere vervollständigten ihren Schutz durch die Booster-Impfung. So wurde deutlich, dass die Freundschaft auch in Pandemiezeiten Wege zur Solidarität öffnet. Eine weitere Impfung wird im Januar stattfinden.