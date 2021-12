news

Weihnachten - Solidarität ohne Altersgrenzen. In London bereiten alte Menschen #Weihnachtenfueralle vor

In dieser Weihnachtszeit erwarten so viele eine gute Nachricht, viele bitten darum, Gehör zu finden, sehr viele sind in dieser Zeit der Pandemie erkrankt. Es besteht die Notwendigkeit, gute Nachrichten zu überbringen und zu empfangen. Dies ist die Geschichte der Bewohner eines Altenheims im Süden Londons, die, nachdem sie von den Weihnachtsinitiativen von Sant'Egidio für die Armen gehört haben, den Beschluss gefasst haben mitzuhelfen, indem sie Schals, Handschuhe und Mützen für die Obdachlosen der Stadt herstellen.



Auch wenn die Wunden von Covid noch offen sind, kann das Weihnachtsfest mit seiner Wärme und seinem Familiensinn auch in London eine Gelegenheit für alle sein, einen Platz am Tisch zu finden und die Schwächeren und Bedürftigen nicht zu vergessen. So viele brauchen Hilfe, wir alle müssen helfen.



Hier gibt es Hinweise, wie man am Weihnachten von Sant'Egidio teilnehmen und dabei helfen kann