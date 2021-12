news

Online-Besuch der Krippe von Sant'Egidio in Rom. Bei Jesus, der geboren wird, versammeln sich die Armen von heute, ihre Freunde, Künstler mit Behinderung, Menschen verschiedener Religionen. Es ist #Weihnachtenfueralle

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Die in der Kirche Sant'Egidio in Rom aufgestellte Krippe folgt einer lebendigen Tradition, die Welt, in der Jesus geboren wurde, mit Szenen aus dem täglichen Leben der Armen und einfachen Leute darzustellen. Jesus wurde arm unter den Armen geboren, es gibt eine Harmonie zwischen der Umwelt und dem Praesepium, einem lateinischen Begriff für die Krippe, in die das Kind gelegt wird, wie Papst Franziskus gesagt hat.



In der Kirche Sant'Egidio, dem ersten Gebetsort der Gemeinschaft, werden in der Krippe alle dargestellt, als Zeichen einer Geschichte und einer Gegenwart der Solidarität, die von 1968 bis heute gelebt wird, als Zeichen einer familiären Zuneigung, die aus einer persönlichen Begegnung mit den Ärmsten entstanden ist.



Zu den Figuren gehören Jugendliche, ältere Menschen und Ausländer, Kranke und Gefangene, die Besuch bekommen, ein behinderter Künstler, der malen will, Vertreter verschiedener Konfessionen und Glaubensrichtungen, ganz im Geist von Assisi. Alle sind bei Maria, Josef und Jesus und nehmen Anteil an der Geburt einer neuen Welt.