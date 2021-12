news

Papst Franziskus feiert seinen Geburtstag mit Flüchtlingen, die aus Zypern gekommen sind und von der Gemeinschaft begleitet werden. Herzlichen Glückwunsch!

Es ist die erste Gruppe, die durch die Initiative des Papstes aus Zypern nach Italien kommt

Heute Morgen hat Papst Franziskus an seinem Geburtstag im Apostolischen Palast eine Gruppe von etwa zehn Flüchtlingen empfangen, die gestern durch eine Vereinbarung zwischen dem Heiligen Stuhl, den italienischen und zypriotischen Behörden in Italien eingetroffen sind, wie bereits während der jüngsten Apostolischen Reise nach Zypern und Griechenland angekündigt wurde.

Die Gruppe wird direkt vom Heiligen Vater unterstützt, während die Gemeinschaft Sant'Egidio sich um ihre Eingliederung in einem einjährigen Integrationsprogramm kümmert. Der Papst begrüßte die Flüchtlinge im Thronsaal und hörte sich ihre Geschichten und die ihrer Reise aus Kongo Brazzaville, der Demokratischen Republik Kongo, Kamerun, Somalia und Syrien an. Einige von ihnen sind Ärzte und Computertechniker.



"Du hast uns gerettet", sagte ein kongolesischer Junge gerührt, als er sich ihm zuwandte. Der Papst richtete einige Worte der Begrüßung und Zuneigung an sie und dankte ihnen für ihren Besuch. Die Flüchtlinge wünschten ihm zum Geburtstag "ein langes Leben und gute Gesundheit" und überreichten dem Papst ein Gemälde eines afghanischen Flüchtlings, das Migranten beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, zeigt. (siehe Foto)



Papst Franziskus erkundigte sich nach einem kranken Kind, das er im Lager Mavrovouni auf Lesbos getroffen hatte und das in den nächsten Tagen mit seiner Familie zur Behandlung nach Italien kommen wird. Nach einem gemeinsamen Foto begrüßte er die Gruppe und bat alle, für ihn zu beten.

