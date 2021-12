news

Letzte Vorbereitungen für das Weihnachten von Sant'Egidio mit den ärmeren Freunden - #Weihnachtenfueralle

In diesen letzten Tagen bereiten viele Freunde die Weihnachtsfeste mit den Armen vor, damit niemand an diesem Tag allein bleibt und die Nähe und Wärme der Familie spürt, die mit Jesus an Weihnachten beginnt und bei den Ärmsten und Ausgegrenzten beginnt. Spenden werden gesammelt, um für jeden ein persönliches Geschenk und ein schönes Fest vorzubereiten.

Helfen Sie, Weihnachten zum Geschenk zu machen!

Spende:

Gemeinschaft Sant'Egidio - LIGA-BANK

IBAN DE 71 7509 0300 0003 0299 99

Stichwort: Weihnachten

Zuwendungsbescheinigungen können ausgestellt werden, dazu bitte Adresse angeben!



Kontakt:

MÜNCHEN

Mithilfe an Weihnachten: Tel. 089/38667680 oder [email protected]

Gechenke abgeben:

Biedersteiner Str. 1 - 6.12.-16.12. werktags 10.00-12.00 Uhr, dienstags und donnerstags 17.00-20.00 Uhr

(z.B. Mützen, Schals, Handschuhe, Handtaschen, Rucksäcke, Kosmetik-Sets für Frauen und Männer, Kaffee, Tee, Pralinen, Plätzchen)



WÜRZBURG

[email protected]

Tel. 0931/322940

BERLIN

Mithilfe oder Geschenke: Tel. 0179/6744602 oder [email protected]