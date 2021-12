news

Papst Franziskus hat Marco Impagliazzo in Audienz empfangen. Gesprächsthemen waren u.a. Armut, Migration und Impfungen

(ANSA) - VATIKANSTADT Heute Morgen hat Papst Franziskus den Präsidenten der Gemeinschaft Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, in Audienz empfangen. Berichten zufolge wurden während des Treffens verschiedene Themen erörtert, darunter die Aufnahme und Integration von Migranten, wobei dem Modell der humanitären Korridore besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Zu den Gesprächsthemen gehörten auch die Solidaritätsinitiativen, die in dieser Weihnachtszeit für die ärmsten Bevölkerungsschichten in Italien und weltweit durchgeführt werden, während immer noch viele unter der Pandemie leiden. In diesem Zusammenhang wurde die Notwendigkeit eines stärkeren Engagements für eine Impfkampagne hervorgehoben, die niemanden ausschließt und auch Kontinente erreicht, in denen ein großer Rückstand besteht, wie z. B. Afrika.