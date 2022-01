news

Gespräche von Sant'Egidio über die Zukunft des Tschad mit Vertretern der politisch-militärischen Bewegungen

Wunsch nach einem "ehrlichen und transparenten Verhandlungsprozess"

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Auf Einladung der Gemeinschaft Sant'Egidio trafen sich Vertreter der politisch-militärischen Bewegungen des Tschad in Rom zu einer Konsultation über den integrativen nationalen Dialog. Bei den Gesprächen wurde, wie es in einer gemeinsamen Erklärung heißt, der "politische Wille bekundet, in einem aufrichtigen und transparenten Verhandlungsprozess zur Lösung der Krise im Tschad beizutragen". Die Teilnehmer des Treffens dankten "der Gemeinschaft Sant'Egidio für die Organisation des Kolloquiums über die Zukunft des Tschad" und äußerten den Wunsch, "Konsultationen mit den politischen Parteien und der Zivilgesellschaft aufzunehmen, um über den laufenden Prozess nachzudenken".



Gemeinsames Kommuniqué auf Italienisch, Englisch, Französisch, Arabisch