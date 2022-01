news

Casamance: nach den Kämpfen der vergangenen Tage erreicht Sant'Egidio die Herausgabe der Leichen der getöteten Soldaten und beginnt eine Vermittlung zur Befreiung der Gefangenen

Pressemitteilung

Nach bewaffneten Auseinandersetzungen am 24. Januar zwischen senegalesischen Truppen, die Teil der Militärmission der Gemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) in Gambia sind, und Gruppen der Bewegung der Demokratischen Kräfte der Casamance (MFDC) hat sich eine Delegation der Gemeinschaft Sant'Egidio auf Ersuchen der direkt beteiligten Parteien nach Banjul (Gambia) begeben, um dazu beizutragen, die Eskalation zu stoppen und die Wiederaufnahme des Dialogs zu erreichen, da dies der einzige Ausweg aus einem Konflikt ist, der seit über 30 Jahren andauert und Tausende von Opfern und Flüchtlingen gefordert hat.



Bei dem Zwischenfall am 24. Januar kamen zwei ECOWAS-Soldaten und ein Mitglied der MFDC ums Leben, sieben ECOWAS-Soldaten wurden von der MFDC gefangen genommen und drei mutmaßliche Mitglieder der MFDC wurden von ECOWAS-Truppen festgenommen.

Am Abend des 30. Januar akzeptierte der Leiter des MFDC, Salif Sadio, den Aufruf von Sant'Egidio zur sofortigen Rückführung der Leichen der beiden ermordeten ECOWAS-Soldaten als humanitäre Geste und übergab sie einem Vertreter der Gemeinschaft Afrikanischer Staaten in Anwesenheit der von Don Angelo Romano geleiteten Delegation von Sant'Egidio, Vertretern der gambischen Streitkräfte und Vertretern des Internationalen Roten Kreuzes, das zusammen mit dem gambischen Roten Kreuz als neutraler Vermittler fungierte und den Transport der Leichen ermöglichte.

Sant'Egidio bekräftigt die Notwendigkeit, rasch die Folgen der tragischen Ereignisse vom 24. Januar abzumildern, indem ein Dialog zwischen den Parteien geführt und mit der Freilassung der Gefangenen auf beiden Seiten begonnen wird. Die Gemeinschaft bekräftigt außerdem ihre Bereitschaft, sich für eine Verhandlungslösung einzusetzen, die den Konflikt in der Casamance endgültig beenden kann.