Heutiges Gedenken an Simeon und Hanna, ihnen sind in Europa verschiedene Wohngemeinschaften von Sant'Egidio für ältere Menschen gewidmet

Vierzig Tage nach Weihnachten begeht die Kirche das Fest der Darstellung des Herrn im Tempel. Simeon und Anna, zwei ältere Menschen, die ihr Leben dem Gebet und Dienst im Tempel gewidmet haben, nehmen das Kind auf und erkennen dessen Bedeutung, wie das Lukasevangelium berichtet (2,22-40).



Verschiedene Wohngemeinschaften hat die Gemeinschaft Sant'Egidio in mehreren europäischen Ländern eingerichtet und diesen beiden älteren Menschen der Bibel gewidmet. Sie sind Zeichen für die Fähigkeit älterer Menschen, die Zeit des Wartens und des Gebets zu leben und den jüngeren Generationen den Weg der Hoffnung zu zeigen.



In diesen Wohngemeinschaften leben ältere Menschen in einer familiären Atmosphäre, voller Zuneigung und Fürsorge und begleitet von jüngeren Freunden. Im Bündnis unter den Generationen wird das menschliche Gefüge, das allzu oft durch die soziale Isolation älterer Menschen zerrissen wird, wiederhergestellt und das Leben aller bereichert.



Das erste Haus, das Simeon und Anna gewidmet ist, befindet sich im Stadtzentrum von Antwerpen (Belgien) und ist seit etwa fünfzehn Jahren ein Zuhause für viele ältere Menschen in einem schönen, hellen und gepflegten Gebäude, in dem sie mit Hilfe der jungen Freiwilligen der Gemeinschaft leben, von denen viele Kinder von Einwanderern sind. Auf diese Weise baut das "Simeon und Anna"-Haus nicht nur Brücken der Solidarität zwischen den Generationen, sondern auch der interkulturellen Solidarität.



In Novara, Italien, befindet sich die Wohngemeinschaft von Sant'Egidio in dem Haus, das einst Präsident Scalfaro gehörte, der es der Gemeinschaft schenkte, um es zu einem Zuhause und einem Zufluchtsort für ältere Menschen in Wohnungsnot zu machen.



Im Frühjahr 2019 wurde im alten Stadtviertel Raval im Zentrum Barcelonas, in der Nähe des Sitzes der Gemeinschaft Sant'Egidio, ebenfalls eine Wohngemeinschaft von Sant'Egidio eingeweiht, das den beiden älteren Menschen des Evangeliums gewidmet ist: Es ist geräumig und hell, liegt oberhalb der alten römischen Stadtmauern, ist aber modern und funktional eingerichtet.



Dies sind nur einige Wohngemeinschaften, die ein intensives Engagement von Sant'Egidio für die Rechte älterer Menschen darstellen. An diesem Festtag richten wir besondere Glückwünsche an all jene, die in diesen Häusern leben und ihre Freundschaft den jüngeren Generationen anbieten.

