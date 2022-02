news

7. Februar: die Kirche Sant'Egidio ist den ganzen Tag für alle geöffnet, die sich mit uns im Gebet verbinden möchten

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Am Tag des 54. Gründungstages der Gemeinschaft bleibt die Kirche Sant'Egidio den ganzen Tag geöffnet, um alle aufzunehmen, die an diesem Tag mit uns im Gebet verbunden sein möchten, um dem Herrn für all diese Jahre zu danken.