Die Gemeinschaften von Sant'Egidio beten für den Frieden

Sant'Egidio betet weiterhin in jeder Stadt für den Frieden in der Welt, insbesondere für Länder, die sich im Krieg befinden oder in denen es Spannungen gibt. In der Ukraine beten die Menschen in diesen besorgniserregenden Tagen intensiv für den Frieden im Land und folgen damit den Appellen von Papst Franziskus.



Am Sonntag, den 13. Februar, versammelten sich viele Menschen in der westukrainischen Stadt Lemberg in der Kirche der Heiligen Peter und Paul.



Am Freitag, den 18. Februar, findet um 19 Uhr in der katholischen Alexander-Kathedrale (Kostyolna 17) in Kiew eine Mahnwache statt, die von Bischof Vitaliy Kryvytskyi geleitet wird.