Impfungen für Afrika: Impfkampagne hat im DREAM-Zentrum von Maputo in Mosambik begonnen

Eine große Impfkampagne in allen DREAM-Zentren

Paola Germano, Koordinatorin des DREAM-Programms, berichtet über die neuesten Entwicklungen der Kampagne "Impfstoff für Afrika" von Sant'Egidio zur Bekämpfung der Pandemie auf dem afrikanischen Kontinent.



Vor einigen Tagen begannen die Impfungen gegen Covid-19 in Mosambik, im DREAM-Zentrum Zimpeto in Maputo, und in den nächsten Tagen wird die Kampagne auf Beira und dann auf die 12 Zentren des Landes ausgeweitet, in denen Schulungskurse für die lokalen Mitarbeiter stattfinden.



Es handelt sich dabei um ein umfangreiches Engagement, das die Gemeinschaft in dem Bewusstsein eingegangen ist, dass die Pandemie nur dann besiegt werden kann, wenn sie auf globaler Ebene bekämpft wird und für alle die gleichen Behandlungsmöglichkeiten gewährleistet sind.

