Die Jugendlichen fordern Frieden. Nach Rom Kundgebungen von #nowar in verschiedenen Städten Italiens und Europas

Nach dem Flashmob der Jugend für den Frieden am Pantheon in Rom organisiert sie angesichts der wachsenden Spannungen an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine Kundgebungen in anderen italienischen Städten und im übrigen Europa, um "Ja zum Frieden, Nein zum Krieg" zu sagen.

Die Jugendlichen der Bewegung, die mit der Gemeinschaft Sant'Egidio verbunden ist, haben sich in Mailand, Neapel, Padua und Lyon versammelt und werden in den nächsten Stunden die Kundgebungen in Paris, Madrid, Barcelona, Pavia und Würzburg durchführen.

Für den Frieden auf die Straße zu gehen, wie es schon lange nicht mehr geschehen ist, bedeutet für Europa und den Rest der Welt, entschlossen die Wege zu beschreiten, die zu einem konstruktiven Dialog führen, und jede Form von Gewalt abzulehnen: Es ist ein Appell an die Regierenden, denn bisher wird der Frieden in den Palästen entschieden, und es ist eine Aufforderung an die gesamte Gesellschaft, sich in einer "Entmilitarisierung" der Herzen, Köpfe und Medien zu vereinen.

Am Donnerstag, den 17. Februar um 17.30 Uhr wird die Demonstration auf der Piazza dei Santi Apostoli in Rom auf Initiative junger Menschen politische Kräfte, Gewerkschaften und zivilgesellschaftliche Organisationen zu einer Mobilisierung zusammenführen, einer Kundgebung ohne Fahnen, die nur den Frieden zum Ziel hat, um zu fordern, dass weiter geredet und verhandelt und nicht zu den Waffen gegriffen wird.



Italien Pavia, 17. Februar, 18:30, Piazza della Vittoria

Italien Genua, 17. Februar, 20:30, Piazza Caricamento

Italien Bologna, 19. Februar, 16:00, Piazza Santo Stefano

Italien Parma, 19. Februar, 18:30, Piazza Ghiaia

Österreich Innsbruck, 17. Februar, 17:00, An der Spitalskirche

Frankreich Paris, 19. Februar, 17:30, Place Edmond Michelet

Spanien Madrid, 18. Februar, 19:00, Plaza del Dos de Mayo

Spanien Barcelona, 17. Februar, 19:30 Uhr, Plaça de Sant Jaume

Deutschland Würzburg, 17. Februar, 18:30, Marktplatz

Polen Warschau, 19. Februar, 19:00, Patelnia przy Metrze Centrum