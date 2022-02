news

Die Gemeinschaft Sant'Egidio betet weltweit für den Frieden in der Ukraine. Termine

In vielen Teilen der Welt wird in diesen Tagen inständig für den Frieden in der Ukraine gebetet. Die Gemeinschaften von Sant'Egidio sind nicht nur in Europa, sondern auch in Afrika, Asien und Amerika mit denen verbunden, die unter dem Krieg leiden.

Hier eine Liste der Gebete, die weiter aktualisiert wird

Gebete



Donnerstag, 24. Februar

Rom, Basilika Santa Maria in Trastevere, 20:00 Uhr

Livorno, Kirche San Giovanni Battista, 19:00 Uhr

Padua, Kirche der Immacolata, 19:30 Uhr

Novara, Kirche Allerheiligen

Genua, Basilika dell’Annunziata, 19:30 Uhr

Neapel, Kirche San Pietro Martire, 20:00 Uhr

Brüssel (Belgien), Notre Dame aux Riches Claires, 19:30 Uhr

Berlin, St. Eduard, 19.00 Uhr

Warschau (Polen), Pfarrei St. Barbara, 20:00 Uhr

Würzburg, Marienkapelle 19.00 Uhr

Barcelona (Spanien), Basilika dels Sants Martirs Just i Pastor, 20:00 Uhr

Bujumbura (Burundi), Rohero I, Avenue de Tireur n. 4

Bangui (Zentralafrikanische Republik)

München, Bürgersaalkirche 19.00 Uhr

Innsbruck, Spitalkirche 18.00 Uhr



Freitag, 25. Februar

Mailand, Basilika Sant’Ambrogio, 19:30 Uhr

Pavia, Kirche S. Primo, 19:30 Uhr

Parma, Kirche Santa Caterina, 19:00 Uhr

Monterotondo, Pfarrei Santa Maria della Grazie, 19:15 Uhr

Frosinone, Piazza della Libertà, 20:00 Uhr

Aversa, Via del Plebiscito, 18:00 Uhr

Antwerpen (Belgien), Kirche St. Carlo Borromeo, 19:30 Uhr

Paris (Frankreich),Kirche Saint-Merry, 20:00 Uhr

Madrid (Spanien), Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, 20:00 Uhr

Manresa (Spanien), Església de les Caputxines, 17:30 Uhr

Jakarta (Indonesien), Kapel Sant’Egidio, 19.00 Uhr WIB

Beira (Mozambik), Bairro da Ponta-gea, rua Mouzino de Albuquerque, 18:00 Uhr

Würzburg, Dom, 19.00 Uhr

Bamako (Mali), Chiesa di Garantibougou

Holguín (Kuba), Sitz der Gemeinschaft Sant'Egidio, 20:30 Uhr

New York, Chiesa dell'Epifania, 18:30 Uhr



Samstag, 26. Februar

Borgomanero, Piazza Martiri, 16:30 Uhr

Mexiko-Stadt, Capilla de la Inmaculada Concepción, 17:00 Uhr

San Salvador (El Salvador), 1a Calle Pte. 3516, 17:30 Uhr

Sonntag, 27. Februar

Pisa, Kirche San Matteo, 17:00 Uhr

Triest, Kirche San Giuseppe, 18:00 Uhr



Dienstag, 1. März

Posen (Polen), Kirche San Rocco, 19:00 Uhr

Washington, Kirche Santo Stefano, 18:30 Uhr



Samstag, 5. März

Catania, Basilika Cattedrale, 20:00 Uhr



Flashmob



Freitag, 25. Februar

Treviso, Pfarrei Beata Vergine Immacolata, 17:45 Uhr

Turin, Piazza Palazzo di Città, 17:30 Uhr



Samstag, 26. Februar

Rom, Pontile di Ostia, 11:00 Uhr