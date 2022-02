news

Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, erste Hilfen und Unterkünfte. MÖGLICHKEIT ZUR UNTERSTÜTZUNG

Die Menschen, die aus der Ukraine fliehen, brauchen alles: ein Handy-Ladegerät, eine Decke, Milch für die Kinder und ein Zuhause, wohin sie mit ihrer Familie flüchten können.



Sant'Egidio hat zu einem Waffenstillstand aufgerufen. Aber auch in Polen und Rumänien ist die Gemeinschaft im Einsatz, wo die Flüchtlinge ankommen. Am Bahnhof Warszawa Zachodnia, wo die ersten Flüchtlingskonvois von der Grenze ankamen, bietet eine Gruppe der Jugend für den Frieden den Flüchtlingen Lebensmittelpakete und lebensnotwendige Güter an.



"Wir sind zutiefst betroffen von dem, was derzeit in der Ukraine geschieht, und beten gemeinsam mit unserer ganzen Gemeinschaft weltweit inständig für den Frieden in der Ukraine. Die jahrelange Freundschaft mit den Gemeinschaften in der Ukraine und in Russland lässt uns nicht gleichgültig gegenüber dem Schrecken des Krieges, der unsere Nachbarn betrifft".



Ein in den sozialen Netzwerken gestarteter Aufruf zur Suche nach Häusern und Zimmern in Warschau und anderen Städten zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine wurde innerhalb weniger Stunden mit Dutzenden von Angeboten beantwortet.



Unterstützung bei der Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine:

Gemeinschaft Sant'Egidio - LIGA-BANK

IBAN DE71 7509 0300 0003 0299 99

Stichwort "Ukraine"

Zuwendungsbescheinigungen können ausgestellt werden, dazu bitte die Adresse angeben