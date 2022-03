news

In Kiew und Lemberg kann der Krieg den Einsatz für die Armen nicht aufhalten. Sant'Egidio verteilt Essen auf der Straße und an die Flüchtlinge

Nachts gehen sie in die Schutzräume, wie alle anderen auch. Doch während sie sich und ihre Familien schützen, lassen die Mitglieder der Gemeinschaft Sant'Egidio in Kiew und Lemberg die Ärmsten und Schwächsten nicht aus den Augen. Und sobald es möglich ist, sind sie auf den Straßen oder in den U-Bahnhöfen unterwegs und bringen denjenigen Essen und eine warme Suppe, die kein Zuhause haben, in das sie zurückkehren können, und die vor allem unter Kälte und Angst leiden.



Auf den Bildern, die wir veröffentlichen, sehen wir die Zubereitung und Verteilung von Brötchen und Suppe, die Verteilung in den Bahnhöfen, auf den Straßen und in den U-Bahnen, auch wenn klar ist, dass selbst in den Geschäften die Lebensmittelvorräte langsam zur Neige gehen.



Wir stehen in Solidarität und im Gebet an ihrer Seite.

Unterstützen Sie diesen Einsatz:

Gemeinschaft Sant'Egidio - LIGA-BANK

IBAN DE71 7509 0300 0003 0299 99

Stichwort: "Hilfe Ukraine"

Zuwendungsbescheinigungen können ausgestellt werden, dazu bitte Adresse angeben



Unterstützung der Kinder von Kiew durch das Patenschaftsprogramm

Gemeinschaft Sant'Egidio - LIGA-BANK

IBAN DE71 7509 0300 0003 0299 99

Stichwort: "Patenschaft Ukraine"

Zuwendungsbescheinigungen können ausgestellt werden, dazu bitte Adresse angeben

