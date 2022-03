news

8. März mit den aus der Ukraine und anderen Krisenregionen angekommenen Frauen, die von Sant'Egidio aufgenommen werden. Besuch der Ministerin Elena Bonetti

Es war ein besonderer 8. März heute im Zentrum von San Gallicano in Rom zusammen mit der Gemeinschaft Sant'Egidio. Die Anwesenheit der ersten ukrainischen Frauen, die nach einer langen Reise auf der Flucht vor dem Krieg mit ihren Kindern in Rom ankamen und von Sant'Egidio begleitet werden, verwandelte die Feier in eine große Umarmung der Solidarität und Verbundenheit.



Am Nachmittag besuchte die Ministerin für Chancengleichheit und Familie, Elena Bonetti, nicht nur die Familien aus der Ukraine, sondern auch die Frauen, die vor kurzem aus Eritrea, Afghanistan und Syrien über die von der Gemeinschaft organisierten humanitären Korridore kamen. Innerhalb des San Gallicano-Komplexes stattete die Ministerin auch dem Impfzentrum Sant'Egidio einen kurzen Besuch ab, das in "die Unsichtbaren" umbenannt wurde, weil es die Verabreichung des Covid-Impfstoffs an Obdachlose, Einwanderer und gebrechliche Menschen ermöglicht.