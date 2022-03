news

Auch in Ungarn nimmt Sant'Egidio Flüchtlinge aus der Ukraine auf und beherbergt sie: viele Geschichten voller Leid und der Versuch, Hoffnung zu schenken

Die ungarische Gemeinschaft hilft ukrainischen Flüchtlingen an der Grenze, an den Bahnhöfen in Budapest und im Büro von Sant'Egidio, wo Menschen und Familien, die in Budapest ankommen und ihre Reise in andere Länder fortsetzen, aufgenommen werden.



In den Bahnhöfen der ungarischen Städte haben alle Wohltätigkeitsorganisationen Stände organisiert, an denen die aus der Ukraine Ankommenden Hilfe erhalten können. Sant'Egidio bietet auch Essen und Erfrischungen an den Stationen an und organisiert einen Empfang für diejenigen, die in andere Länder weiterreisen.



Die Familien der Gemeinschaft nehmen diejenigen auf, die bei ihnen ankommen: Menschen mit viel Leid, viele leidvolle Erfahrungen, wie die ungarischen Gemeinschaften berichten.



"Ein Ehepaar aus Kiew, das auf dem Weg nach Istanbul ist, zeigt uns auf dem Handy die Truppen, die 10 Kilometer von ihrem Haus entfernt sind; eine Mutter mit ihrem Teenager-Sohn erzählt, wie unangenehm es dem Jungen ist, seine Freunde verlassen zu müssen, die Gefahr laufen, an die Front geschickt zu werden; eine andere Mutter mit ihrem Sohn setzt die Reise nach Dublin fort, aber in der Zwischenzeit ist ein anderer, bereits erwachsener Sohn, der in der Armee war, mit seiner Familie ebenfalls auf der Flucht nach Ungarn; an der Grenze nahmen wir eine sehr junge Frau mit einem kranken Kind auf, sie blieb bei uns in Budapest, aber nach einem Tag brachten wir sie zum Flughafen. In Novara, Italien, wartet die Gemeinschaft Sant'Egidio auf sie und wird sich um sie kümmern.



Die Abende, die wir gemeinsam verbringen, sind eine zutiefst traurige Zeit, mit Geschichten von Krieg, Zerstörung und Verlust, aber auch eine Zeit des Trostes mit viel Freundschaft und in dem Wissen, dass wir im selben Boot sitzen.



Für viele von ihnen ist die Ukraine zu einer echten Heimat geworden, wie für das syrische Mädchen, das vor sechs Jahren ihr gepeinigtes Land verlassen hat, um in Frieden zu leben, und nun wiederum die selbst zerstörte Ukraine verlassen muss.



Wir haben das Kirchengebäude, in dem sich die Gemeinschaft zum Gebet versammelt, mit Matratzen ausgestattet. 8-10 Flüchtlinge nehmen wir pro Nacht auf: eine Familie auf dem Weg nach Spanien, eine Fußballmannschaft... Unsere Jugendlichen schlafen bei ihnen, sorgen für Abendessen und Frühstück und begleiten sie am nächsten Tag zum Bahnhof.

Gruppen aus Pécs und Budapest fahren jeden Tag an die Grenze, um Hilfe zu leisten. Für die meisten ist es ein Scheideweg. Doch in einem kleinen Dorf nahe der Grenze fanden wir einen privaten Bungalow-Campingplatz, auf dem acht Roma-Familien untergebracht waren, die vor dem Krieg in die benachbarten Unterkarpaten geflohen waren. Sie haben alles verloren, ihre Häuser wurden geplündert, sie können nicht zurückkehren. Sie suchen nach einer anderen, besseren Zukunft in Ungarn. Die Jugend für den Frieden spielt mit ihren Kindern: ein Hauch von Freude in dieser schwierigen Zeit.

ONLINE SPENDE



SPENDE BEI FACEBOOK

Spende durch Überweisung:

Gemeinschaft Sant'Egidio e.V. - LIGA-BANK

IBAN DE71 7509 0300 0003 0299 99

Stichwort "Ukraine"

oder "Patenschaftsprogramm Ukraine"

Zuwendungsbescheinigungen können ausgestellt werden, dazu bitte Adresse angeben

„Im Sinne unserer Förderer verwenden wir die Spenden für vergleichbare Projekte, wenn das dargestellte Projekt ausreichend finanziert ist“:

Eine wiederkehrende Spende kann jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der Gemeinschaft Sant'Egidio e.V. gekündigt werden.









