news

Hilfsgüter auf dem Weg nach Lemberg in der Ukraine: Kleidung, Medikamente, Milchpulver

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Die erste Ladung der Sant'Egidio-Hilfe ist auf dem Weg in die ukrainische Stadt Lemberg. Der Lastwagen fuhr gestern Abend vom "ökosolidarischen Zentrum" in Rom über Padua ab und enthielt neue Kleidung zum Schutz vor der Kälte, Decken, Medikamente und Masken. Sie wird einen Zwischenstopp in Polen einlegen und dann weiter in die Stadt in der Westukraine fahren, in der viele Menschen Zuflucht gefunden haben.



Eine weitere Ladung - eine Lkw-Ladung Milchpulver, die von der Banco Farmaceutico gespendet wurde - steht kurz vor der Abfahrt.



Insgesamt konnte die Gemeinschaft zwölf Tonnen Hilfsgüter bereitstellen, auch dank der zahlreichen Unterstützer, die sich der Initiative für den Versand von Hilfsgütern in die Ukraine angeschlossen haben, und dank anderer Aktionen zur Unterstützung, Aufnahme und Gastfreundschaft.



In wenigen Tagen sind die ukrainischen Flüchtlinge um alles gebracht worden, sie fliehen aus Städten, die entvölkert werden. Die Zurückgebliebenen, die nicht gehen können, erleben eine noch größere Unsicherheit, was ihre Zukunft betrifft. Die Zahl der Flüchtlinge wurde bisher auf zwei Millionen geschätzt. Es ist wichtig, weiterhin Hilfe in die Ukraine und an die Grenzen zu Polen, der Slowakei und Ungarn zu schicken, wo die Gemeinschaften von Sant'Egidio an der Seite der Kriegsflüchtlinge stehen.

Spende durch Überweisung:

Gemeinschaft Sant'Egidio e.V. - LIGA-BANK

IBAN DE71 7509 0300 0003 0299 99

Stichwort "Ukraine"

oder "Patenschaftsprogramm Ukraine"

Zuwendungsbescheinigungen können ausgestellt werden, dazu bitte Adresse angeben

„Im Sinne unserer Förderer verwenden wir die Spenden für vergleichbare Projekte, wenn das dargestellte Projekt ausreichend finanziert ist“:

Eine wiederkehrende Spende kann jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der Gemeinschaft Sant'Egidio e.V. gekündigt werden.









WEITERE INFORMATIONEN ÜBER INITIATIVEN DER GEMEINSCHAFT SANT'EGIDIO FÜR DIE UKRAINE