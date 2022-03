news

Andrea Riccardi wird die Flüchtlinge besuchen, die in der Slowakei und in Polen aufgenommen werden

Von Freitag, 11.3. bis Sonntag, 13.3. an der slowakischen Grenze und in Warschau

In den diesen Stunden wird Andrea Riccardi die Gemeinschaften von Sant'Egidio besuchen, die einen Aufnahmedienst für Flüchtlinge in den an die Ukraine angrenzenden Ländern anbieten.



Am Freitag, dem 11. März, wird er Vysne Nemecke an der Grenze zur Slowakei besuchen, während er am Sonntag, dem 13. März, in Warschau sein wird. Allein in der polnischen Hauptstadt leben heute 250.000 Ukrainer, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, die seit Kriegsbeginn hierher gekommen sind.