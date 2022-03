news

Notlage Ukraine: was schon geschieht und was wir tun können

In diesen dunklen Tagen erreichen uns dramatische Nachrichten über Krieg und Leid aus der Ukraine. Die Bilder der Zerstörung und von Tausenden Menschen, die ihre Häuser verlassen müssen, von Kindern, denen die Kindheit geraubt wird, gehen zu Herzen.

Ein Hoffnungsschimmer ist jedoch die außerordentliche und großzügige Mobilisierung so vieler Menschen, die helfen, unterstützen, spenden, bei der Aufnahme helfen und die der Gemeinschaft Sant'Egidio die Möglichkeit geben, wirksam und schnell zu helfen: Versendung von humanitärer Hilfsgüter, die von den in der Ukraine Zurückgebliebenen so dringend benötigt wird; Hilfe für Lemberg, Unterstützung für die Flüchtlinge an den Grenzen zur Slowakei, zu Polen und Ungarn; die Organisation eines Netzes von Aufnahmeeinrichtungen in Europa dank der vielen der Gemeinschaft gemeldeten Angebote der Gastfreundschaft.



Auf dieser Seite informieren wir regelmäßig über die Bemühungen der Gemeinschaft in der Ukraine und in den Nachbarländern sowie über die Aufnahme von Flüchtlingen.



Unterstützen Sie uns weiterhin durch eine ONLINE-SPENDE



Verbreitung des APPELs von Andrea Riccardi für "Kiew als offene Stadt", damit die Feindseligkeiten und die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung aufhören.



Für andere Arten von Hilfe kontaktieren Sie uns