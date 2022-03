news

Hilfe für die Ukraine: Milchpulver für das Kinderkrankenhaus in Stryj, eine weitere Lieferung auf dem Weg nach Charkiw

Die zweite von Italien nach Lemberg gesandte Hilfslieferung wurde sortiert und wird in diesen Tagen an verschiedene Orte in der Ukraine verteilt.



Eine große Menge an Milchpulver und Babynahrung (12 Paletten) wurde an das Kinderkrankenhaus in Stryj geliefert, und die gleiche Menge ist auf dem Weg nach Charkiw, der Stadt an der Grenze zu Russland, wo schwere Bombardierungen stattfinden.

Verbreitung des APPELs von Andrea Riccardi für "Kiew als offene Stadt", damit die Feindseligkeiten und die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung aufhören.



