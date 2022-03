news

Sant'Egidio im Einsatz für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge in Deutschland

Auch in Deutschland sind die Gemeinschaften in verschiedenen Städten im Einsatz für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine. Mittlerweile sind ca. 300.000 von ihnen nach Deutschland gekommen. Viele haben Angehörige oder Freunde und können im Land und können bei ihnen oder durch ihre Unterstützung untergebracht werden. Andere werden in Einrichtungen aufgenommen. Sant'Egidio hilft bei der Erstaufnahme und Vermittlung von Wohnraum. In den Schulen für deutsche Sprache und Kultur werden eigens neue Sprachkurse angeboten, um sofort bei der Integration zu helfen. Die Kinder werden in Schulen vermittelt. In Beratungszentren wird weitere Unterstützung zur Registrierung, medizinische Hilfe und Impfungen gegen Covid-19 und vor allem Dingen Freundschaft für diese Geschwister angeboten, die traumatische Erfahrungen gemacht haben und aus durch den schrecklichen Krieg plötzlich aus ihrem Alltagsleben gerissen wurden.

Ein großes Bedürfnis ist für viele das Gebet für den Frieden und die Angehörigen in der Ukraine. Daher organisiert Sant'Egidio in vielen Städten eigene Friedensgebete in Aufnahmeeinrichtungen und lädt zu den eigenen Gebetszeiten ein.

Unterstützen Sie uns weiterhin durch eine ONLINE-SPENDE



SPENDE BEI FACEBOOK

Spende durch Überweisung:

Gemeinschaft Sant'Egidio e.V. - LIGA-BANK

IBAN DE71 7509 0300 0003 0299 99

Stichwort "Ukraine"

oder "Patenschaftsprogramm Ukraine"

Zuwendungsbescheinigungen können ausgestellt werden, dazu bitte Adresse angeben

„Im Sinne unserer Förderer verwenden wir die Spenden für vergleichbare Projekte, wenn das dargestellte Projekt ausreichend finanziert ist“:

Eine wiederkehrende Spende kann jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der Gemeinschaft Sant'Egidio e.V. gekündigt werden.











Verbreitung des APPELs von Andrea Riccardi für "Kiew als offene Stadt", damit die Feindseligkeiten und die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung aufhören.



Für andere Arten von Hilfe kontaktieren Sie uns:

BERLIN: [email protected]

MÜNCHEN: [email protected]

WÜRZBURG: [email protected] oder 0931322940

MÖNCHENGLADBACH: [email protected]

INNSBRUCK: [email protected]